Как выбрать полезные пшеничные макароны

Макароны могут быть полезными, если правильно подойти к их выбору. Врач-диетолог Маргарита Арзуманян поделилась лайфхаками при покупке макарон.

«Мука, из которой они сделаны, должна быть из твердых сортов пшеницы. Лучший вариант – это цельнозерновые макароны. Они содержат много клетчатки, что благотворно влияет на микробиоту кишечника», – отметила диетолог.

Кроме того, второй признак хороших макарон – это надпись trafilata al bronzo на упаковке. По словам Арзуманян, для приготовления таких макарон используют пресс-формы из бронзы. Такое тесто более тягучее, содержит больше белка, передает радио Sputnik.

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