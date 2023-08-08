Почему нельзя заваривать чай кипятком

Первый раз — [при заварке] кипятком — происходит некая дезинфекция, мы раскрываем вкус чая. 80-градусная вода более бережная и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того, как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости. То же самое для зеленого чая, — подытожила Дюваль.