Россиянам назвали портящую кожу еду
Врач-диетолог Лейла Кадырова назвала россиянам еду, которая портит кожу. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».
По словам медика, для предотвращения новых морщин стоит отказаться от продуктов повторной переработки. В список вошли мясные консервы и колбаса. Помимо этого, эксперт добавила, что пища с содержанием сахара, в том числе конфеты, печенье и варенье, также наносит вред внешнему виду.
«С возрастом в целом советуют снижать количество потребляемого мяса. В последнее время говорится о том, что нужно есть не больше 500 граммов в неделю. А не так, как мы привыкли, употреблять продукт на завтрак, обед и ужин», — дополнила она.
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