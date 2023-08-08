Нутрициолог перечислила продукты, улучшающие зрение

Нутрициолог Разаренова перечислила продукты, улучшающие зрение
Диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, какие продукты положительно влияют на зрение.
По ее словам, морковь и черника улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Также полезно включить в рацион листовые овощи. Шпинат, капуста и брокколи, содержат лутеин и зеаксантин, которые помогают защитить сетчатку глаз.
Положительно влияет на здоровье глаз включение в рацион рыбы. Лосось, сардины и тунец, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают улучшить зрение и защитить от возрастных изменений.
Еще один полезный продукт — яйца. Они содержат лутеин и зеаксантин, а также витамин Е, который помогает защитить глаза от действия свободных радикалов, передает «Радио 1».
В свою очередь нутрициолог Анастасия Костомаха отметила, что люди часто сталкиваются с возникновением ячменя на глазу. В качестве первой помощи стоит использовать тетрациклиновую мазь, которая снимает зуд и жжение, а также убивает патогенную микрофлору, передает Pravda.ru.
Некоторые болезни глаз, традиционно считающиеся недугами пожилых людей, все чаще стали диагностировать у пациентов чуть старше тридцати лет. Подробнее о «помолодевших» заболеваниях «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина.