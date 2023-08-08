Диетолог назвал овощи, которые нужно есть в августе

Растительные продукты летом являются важным элементом здорового питания: организму легче перерабатывать их, чем продукты животного происхождения, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов. В беседе с aif.ru специалист посоветовал включить в рацион в августе кабачки, помидоры и баклажаны.

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Важно выдерживать баланс в питании между растительными и животными продуктами. Лето — прекрасное время, чтобы добавить в свой рацион больше овощей. Делюсь своим списком очень полезных летних овощей. Это помидоры, баклажаны и кабачки, — отметил диетолог.

По словам Кабанова, кабачок можно назвать главным овощем августа. Он хорошо подходит в качестве гарнира и может с легкостью заменить более калорийные макароны и картофель. Диетолог рекомендует тушить кабачки на растительном масле. Так сам овощ будет полезен для желудочно-кишечного тракта благодаря клетчатке, а растительное масло поддержит иммунитет и полноценное функционирование организма.

Кабанов пояснил, что баклажаны содержат кремний. По его словам, достаточно есть их один раз в день, чтобы получить суточную норму минерала. Кремний укрепит стенки сосудов и предотвратит образование тромбов. Диетолог добавил, что лучше выбирать молодые м плотные баклажаны — в них низкая концентрация вредных для организма веществ. Специалист уточнил, что при заболеваниях ЖКТ продукт лучше употреблять умеренно.