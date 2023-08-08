Врачи объяснили, какой продукт нельзя покупать в летних кафе в жару

Популярная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева вместе со своим коллегой врачом-офтальмологом Михаилом Коноваловым предупредили зрителей о том, что не нужно покупать в уличных кафе все подряд. Об этом они рассказали в передаче «Жить здорово!».