Врачи объяснили, какой продукт нельзя покупать в летних кафе в жару
Популярная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева вместе со своим коллегой врачом-офтальмологом Михаилом Коноваловым предупредили зрителей о том, что не нужно покупать в уличных кафе все подряд. Об этом они рассказали в передаче «Жить здорово!».
По словам специалистам, в уличных кафе не стоит покупать салаты с заправкой из сметаны и майонеза.
«Салаты с майонезом и со сметаной — не самый лучший продукт, который нужно брать в открытом кафе, потому что это очень хорошая среда для размножения микробов», — сообщил Михаил Коновалов.
Елена Малышева добавила, что в жару процесс размножения микроорганизмов происходит быстрее.
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