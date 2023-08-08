Врач призвала отказаться от части продуктов в жару

Эндокринолог Наталия Мазурина призвала россиян отказаться от фастфуда и мяса в жару. Об этом она сообщила в телеграм-канале Минздрава.

«Следует отказаться от мясных деликатесов, жирного мяса, копченостей, жирных соусов и фастфуда. Люди с ожирением и сахарным диабетом II типа должны ограничить прием фруктов и ягод до двух небольших порций в день», – подчеркнула она.

Также стоит воздержаться от фруктовых соков, газировки, алкоголя и сладких напитков. По словам Наталии Мазуриной, в жару стоит больше обращать внимание на овощи и зелень. Кроме того, в свой рацион стоит добавить кисломолочные продукты с жирностью до 2,5 %, творог до 5 % и пить больше жидкостей. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, чем чревато переедание в жару и как необходимо питаться, чтобы лучше себя чувствовать. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева