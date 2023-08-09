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Диетолог Гинзбург назвал два продукта, запрещенных в жару

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал два продукта, которые нельзя употреблять в жару. Об этом сообщает News.ru.

Диетолог назвал два продукта, запрещенных в жару
© Unsplash

Гинзбург призвал отказаться от мясных продуктов. Дело в том, что они быстро портятся в жару, а также сильно повышают температуру тела. Из-за этого может нарушаться терморегуляция организма, что опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Также из рациона стоит исключить соленую пищу, особенно это касается людей с повышенным давлением. Большое количество соли может привести к гипертонии и к появлению камней в почках из-за жары. В это время нарушается обмен и водный баланс.

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