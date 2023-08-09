Роскачество нашло кишечную палочку и сальмонеллу в курином фарше

Роскачество проверило куриный фарш, который продается в российских магазинах, и нашло в нем кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Всего в исследовании участвовали 18 торговых марок. Их проверили на соответствие 86 критериям качества, среди которых были: наличие бактерий, свежесть и соответствие маркировки.

Самыми качественными марками куриного фарша были названы "Петелинка" и "Мясницкий ряд". В продукции остальных торговых марок нашли бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и листерии.

У марок "Троекурово", "Чернышихинское мясо" и "Каждый день" обнаружили кишечную палочку, у "ВкусВилл", "Своя", "Чернышихинское мясо" и "Троекурово" нашли бактерии сальмонеллы. В продукции марок "Перекресток" и "Троекурово" были найдены листерии. Превышение по содержанию мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов выявлены у брендов "Мясновъ", "Троекурово", "Чернышихинское мясо", "Ярославский бройлер", "Перекресток", "Рококо", "Азбука вкуса" и SPAR.

Отмечается, что все компании были оповещены о результатах проверки. Часть брендов утилизировали партии некачественных продуктов и проводят дополнительные проверки, торговые сети также начали мониторинг ассортимента.