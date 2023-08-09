Нутрициолог назвала 6 самых бюджетных и полезных продуктов

Полезные продукты не всегда должны быть дорогими. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.

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Так, стоит включить в рацион яйца. Это самый полезный вид белка, он легко усваивается.

Самой полезной зеленью является петрушка. Это антисептик и источник суперполезных эфирных масел, отличное мочегонное и кладезь витаминов. К основному приему пищи Коробейникова советует добавить капусту: квашеную или свежую. В ней минимум калорий и максимум пользы и витаминов, клетчатки.

Еще один полезный продукт — гречневая крупа. Это абсолютный лидер по концентрации полезных и питательных веществ среди всех круп.

Кроме того, эксперт посоветовала включить в рацион кокосовое и оливковое масла, а также специи: куркуму и корицу, передает «Радио 1».

До этого диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты должны быть в рационе пенсионеров. Он посоветовал людям старшего возраста есть рыбу, зелень, овощи, кисломолочную продукцию и орехи, передает argumenti.ru.