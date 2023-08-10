Стало известно, какую пользу для здоровья может принести базилик

Базилик, который часто добавляют в пиццу, пасту и другие блюда, может принести пользу организму человека. Об этом «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

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Так, эвгенол, лютеин, бета-каротин и другие полезные вещества, которые содержатся в растении, обеспечивают защиту клеток организма, что снижает вероятность развития опасных заболеваний. Предварительные исследования ученых также показали, что экстракт базилика может снизить уровень сахара в крови.

Помимо этого, в состав растения входят магний, который улучшает кровоток, и эфирные масла, способные снизить уровень холестерина и триглицеридов. Среди других полезных свойств базилика — борьба с бактериями у людей с респираторными, кожными заболеваниями, а также инфекциями мочевыделительной системы и органов пищеварения.

Однако в нем содержатся и опасные вещества, в том числе, ртуть, предупреждают ученые. Ее чаще обнаруживают в фиолетовых сортах растения. Специалисты рекомендуют покупать базилик в супермаркетах, потому что в этом случае вероятность, что он культивирован в больших теплицах с соблюдением всех норм, выше. Кроме того, базилик может ухудшить состояние тех людей, у которых низкое артериальное давление или низкий уровень сахара в крови.