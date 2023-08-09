Диетолог объяснила, сколько раз можно использовать одну заварку

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, можно ли использовать одну заварку несколько раз. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

© Unsplash.com

По словам медика, одну заварку можно использовать неограниченное количество раз. Главное, чтобы вкус и крепость чая приносили удовлетворение.

Также важно, чтобы не прошло более 24 часов. Дюваль объяснила, что чайник хранится при комнатной температуре, поэтому в продукт могут попасть болезнетворные микроорганизмы, которые испортят вкус чая и навредят здоровью.

Кроме этого, диетолог рекомендует заваривать чай не кипятком, а 80-градусной водой. По ее словам, при такой температуре жидкость бережнее относится к листьям, а вкус и аромат напитка лучше раскрываются.