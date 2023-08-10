Черника и голубика: чем отличаются и какая ягода полезнее

Диетолог Садыков: в чернике содержится больше антиоксидантов, чем в голубике. Есть исследования, благодаря которым учёные сделали такой вывод. Но кардинально это ничего не меняет — антиоксидантами богаты обе ягоды, также их объединяет содержание витаминов и клетчатки. Отличия у них тоже есть, но для организма человека они не имеют значения.

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Чем отличается черника от голубики

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Внешний вид

Издалека эти ягоды и правда можно перепутать. Но если присмотреться, не всё так однозначно. Различия есть:

Голубика в два раза крупнее — диаметр ягодки обычно около 1 см.

Кожица черники матовая за счёт природного воскового налёта (благодаря ему ягоды защищены от повреждений), у голубики она гладкая и блестящая.

А вот по цвету эти ягоды чаще как братья-близнецы: голубика может быть от тёмно-синего до голубого и даже чёрного (смотря какой сорт), а черника разве что голубой не бывает — обычно она тёмно-синяя или черная.

Вкус

Отличия есть, на то эти две ягоды и уродились разными. Мякоть у голубики сливочная, а у черники — кисло-сладкая. Но при этом у обеих она сочная.

Вкус черники более сильный и терпкий. Но тут извините, в ней просто больше антоцианов — пигментов, которые дают голубой цвет.

К слову, антоцианы окрашивают продукты не только в голубой, отметил врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и клинический фармаколог Рустем Садыков. И дело не в цвете — они очень полезны: укрепляют стенки сосудов, имеют бактерицидное действие, снимают отеки, улучшают состояние соединительной ткани и при этом не накапливаются в организме. Врач порекомендовал есть яркие фрукты и овощи каждый день.

Польза черники и голубики

Наполнение обеих видов ягод богатое и интересное человеческому организму. Вот что в них есть:

витамин C — помогает в укреплении иммунной системы, улучшает поглощение железа и способствует здоровью кожи;

витамин K — необходим для нормального свёртывания крови;

витамин E — антиоксидант, защищает клетки от повреждений;

клетчатка — способствует нормализации пищеварения.

Садыков заострил внимание на том, что обе ягоды содержат много антиоксидантов. А потому, что они очень хорошо сказываются на человеке.

Антиоксиданты помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, из-за которых появляются различные заболевания, происходит старение клеток и повреждение ДНК. А именно:

снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

положительно влияют на состояние кожи, даже оказывая антивозрастное действие;

способствуют восстановлению после болезни.

Интересные, но не важные отличия

Голубика растёт почти во всём мире, а черника в основном в северных регионах, таких как Северная Америка, Европа и Скандинавия. Но и в России ей не обделены.

Голубику собирают с кустарников высотой около 1–2 метров, крона широкая и ветвистая. Черника же появляется на кустарничке высотой от 0,5 до 1 метра, крона у неё часто в виде шара.

Мифы вокруг черники

«Чтобы зрение было хорошим, нужно есть чернику», — мало кто из россиян не слышал эту популярную народную мудрость. На деле же совет так себе, из разряда кормиться капустой, чтобы грудь росла побольше и получше.

Для того чтобы глаза поняли, что их хотят сделать новыми, нужно съедать по несколько килограммов черники каждый день. А это, во-первых, невозможно, а во-вторых, приведёт к аллергической реакции.