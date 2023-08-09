Бабушка убедилась в эффективности вирусного лайфхака с очисткой рыбы

Американская блогерша Джей, публикующая видеоролики в социальной сети TikTok под псевдонимом @jaitheleo24, вместе с бабушкой убедилась в эффективности ставшего вирусным лайфхака с очисткой лосося от кожи. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

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Джей сняла, как ее бабушка выкладывает нарезанную на порционные куски рыбу на слой фольги, уложенный на противень. Затем бабушка полила рыбу кипятком из чайника, усомнившись в том, что способ сработает.

«Может быть, вода недостаточно горячая?» — спросила девушка, и бабушка уверила ее в обратном.

Тиктокерша переживала, что кожа лосося не съеживалась, как было показано в роликах в TikTok. Однако бабушка попробовала снять кожу, потянув за краешек, и, к удивлению пожилой женщины, это легко получилось.