Мясные зразы с сыром: ужин, который захочется повторить не раз
Мясные зразы – отличная альтернатива привычным котлетам. Начинка в виде яиц, сыра и сливочного масла разнообразит мясной вкус. Такие зразы станут идеальным основным блюдом ужина.
Советуем готовить с запасом – скорее всего, домашние попросят добавки.
Подробнее о том, как приготовить вкуснейшие зразы с сыром, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Куриный фарш – 600 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйца – 4 шт;
- Сливочное масло – 2 ст.л;
- Петрушка – 2-3 веточки;
- Белый хлеб – 2 ломтика;
- Молоко – 100 мл;
- Панировочные сухари – 100 мл;
- Репчатый лук – 1 шт;
- Черный перец – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Растительное масло – 50 мл;
Приготовление
1. Отварите два яйца вкрутую. Остудите, очистите и натрите на мелкой терке вместе с сыром.
2. Нарежьте петрушку, а затем смешайте ее с яйцом, сыром и размягченным сливочным маслом. Добавьте соль.
3. Сформируйте из получившейся массы 6-8 брусков и отправьте их в холодильник на 15-20 минут.
4. Отрежьте хлебные корки и замочите мякиш на 5-10 минут в молоке. Очистите лук и натрите его на крупной терке.
5. Отожмите хлеб, добавьте его к луку и фаршу. Посолите, поперчите и перемешайте.
6. Уберите фарш в холодильник на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока духовка разогревается, взбейте оставшиеся яйца вилкой с щепоткой соли.
7. Разделите фарш на 6-8 частей. Сделайте из каждой части небольшую лепешку.
8. В центр каждой лепешки выложите брусок сырной начинки, залепите фаршем и сформируйте зразы.
9. Разогрейте растительное масло в сковородке. Окуните зразы в яйца, а затем обваляйте в сухарях.
10. Обжаривайте зразы по 10 минут с каждой стороны на сильном огне до золотистой корочки.
11. Выложите зразы на противень и отправьте их в духовку на 10-15 минут.
Готово! Приятного аппетита!