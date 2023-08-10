Мясные зразы с сыром: ужин, который захочется повторить не раз

Мясные зразы – отличная альтернатива привычным котлетам. Начинка в виде яиц, сыра и сливочного масла разнообразит мясной вкус. Такие зразы станут идеальным основным блюдом ужина.

© ru.123rf.com

Советуем готовить с запасом – скорее всего, домашние попросят добавки.

Подробнее о том, как приготовить вкуснейшие зразы с сыром, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриный фарш – 600 г;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 4 шт;

Сливочное масло – 2 ст.л;

Петрушка – 2-3 веточки;

Белый хлеб – 2 ломтика;

Молоко – 100 мл;

Панировочные сухари – 100 мл;

Репчатый лук – 1 шт;

Черный перец – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Растительное масло – 50 мл;

Приготовление

1. Отварите два яйца вкрутую. Остудите, очистите и натрите на мелкой терке вместе с сыром.

2. Нарежьте петрушку, а затем смешайте ее с яйцом, сыром и размягченным сливочным маслом. Добавьте соль.

3. Сформируйте из получившейся массы 6-8 брусков и отправьте их в холодильник на 15-20 минут.

4. Отрежьте хлебные корки и замочите мякиш на 5-10 минут в молоке. Очистите лук и натрите его на крупной терке.

5. Отожмите хлеб, добавьте его к луку и фаршу. Посолите, поперчите и перемешайте.

6. Уберите фарш в холодильник на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока духовка разогревается, взбейте оставшиеся яйца вилкой с щепоткой соли.

7. Разделите фарш на 6-8 частей. Сделайте из каждой части небольшую лепешку.

8. В центр каждой лепешки выложите брусок сырной начинки, залепите фаршем и сформируйте зразы.

9. Разогрейте растительное масло в сковородке. Окуните зразы в яйца, а затем обваляйте в сухарях.

10. Обжаривайте зразы по 10 минут с каждой стороны на сильном огне до золотистой корочки.

11. Выложите зразы на противень и отправьте их в духовку на 10-15 минут.