Врач рассказала, как уберечь себя от сальмонеллеза

Диетолог Королева рассказала, как уберечь себя от сальмонеллеза
При жаркой погоде часто бывает нарушен температурный режим, вследствие чего бактерии крайне быстро осеменяют фарш. Как обезопасить себя от зараженного сальмонеллой или кишечной палочкой мяса, "Общественной службой новостей" рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам специалиста, в случае тех или сомнений в качестве приобретенного фарша следует подвергнуть его термической обработке. Так, хорошая проварка или прожарка позволяет уничтожить большую часть штаммов имеющихся патогенных бактерий.
Вместе с тем диетолог обратила внимание, что наиболее оптимальным вариантом будет покупка цельной крицы, из которой можно уже самому изготовить фарш и сделать из него любое нужное блюдо.
При этом ни в коем случае нельзя покупать фарш "на развалах" на улице, предупредила врач. Лучше присматривать его в крупных сетевых магазинах, которые должны соблюдать температурный режим хранения.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Роскачество нашло кишечную палочку и сальмонеллу в курином фарше.