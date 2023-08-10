Названы девять правил питания для продления молодости

После возрастной отметки в 40 лет человек все чаще начинает прислушиваться к своему телу. При верной коррекции питания можно повысить вероятность прожить долгую и полноценную жизнь.

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Так, специалисты рекомендуют чаще пить молоко после занятия фитнесом, поскольку это замедлит возрастное уменьшение мышечной массы. Молоко также содержит кальций, необходимый для крепких здоровых костей.

Еще необходимо отказаться от БАДов, так как медики предупреждают об неизвестности их составов. Также многие из них имеют достаточно высокий ценник, но эффекта от них нет.

Нутрициологи рекомендуют людям после 40 вместо БАДов включать в рацион питательные и полезные продукты с высоким содержанием витаминов.

Любителям частых перекусов рискуют столкнуться с диабетом, поскольку именно к этому диагнозу ведут приемы пищи во время просмотра телевизора. Так что диетологи призывают отказаться от печений, пирожных и снеков, особенно, если человек склонен к перманентному жеванию.

Также необходимо исключить фастфуд, потому что он содержит внушительное количество добавок в виде консервантов, искусственных подсластителей и Е-добавок; сахар, поскольку он стимулирует старение организма, появление морщин и даже провоцируюет атеросклероз и инфаркт.