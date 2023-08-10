Чем можно заменить красную рыбу

Не все знают, что дорогостоящая красная рыба – лосось или форель – может быть вполне заменима более бюджетными вариантами. Подробности рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

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«Употребление данной рыбы уменьшает риск онкологических заболеваний, благотворно воздействует на женский организм, помогает работе сердца и сосудов, успокаивает нервную систему, повышает гемоглобин в крови», – отметила врач.

Речь идет о селедке и скумбрии. Семейство сельдевых отличается оптимальным соотношением жирных кислот омега-3 к омега-6. Если часто употребять селедку, то можно сократить воспалительные процессы в организме, уменьшить воспаление, улучшить работу мозга и предотвратить кожные заболевания.

По словам Мансуровой, одной из самых доступных является хамса, и эта рыба способна конкурировать с дорогой красной. Хамса богата фосфором, кальцием, цинком, другими микроэлементами и белком. Отмечается, что эта рыба практически лишена углеводов, сообщает Life.ru.