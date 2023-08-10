Как избежать отравления грибами: пошаговая инструкция

Каждый грибник, даже новичок, должен сразу быть экспертом в «тихой охоте». Иначе последствия могут быть весьма тяжелыми. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание во время сбора грибов.

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«У всем известных и многими любимых опят существуют ложные «коллеги», непригодные для пищи, так называемые ложноопята. А среди строчков есть пригодные для употребления гигантские и токсичные обыкновенные представители», – рассказал опытный грибник Никита Зобнин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Новичкам и любителям легко ошибиться во время сбора грибов. Поэтому эксперт советует каждый раз сверяться с энциклопедией. Любые сомнения лучше развеять сразу.

Старые грибы накапливают в себе токсины. Поэтому в корзину лучше класть только молодые экземпляры.

Собирать грибы советуют только в экологически чистых лесах. Эти «губки» впитывают токсичные отходы.