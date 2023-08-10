Диетолог назвала способ самостоятельно найти бактерии в фарше

Определить наличие в мясном фарше сальмонеллы и листерии можно по запаху, рассказала диетолог Елена Соломатина. Способ самостоятельно найти бактерии она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Соломатиной, это можно сделать по косвенным признакам.

«Например, если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник. Кроме того, если мясной продукт плохо пахнет, это может сигнализировать о наличии опасных бактерий в нем», — сказала она.

Сальмонеллы и листерии, добавила она, могут появиться и в свежем фарше.

«Они будут больше размножаться при долгом хранении в тепле, а также если они присутствовали изначально в мясе или продукт пропускали через мясорубку, где перед этим было зараженное мясо», — уточнила Соломатина.

Термическая обработка поможет избавиться от сальмонелл и листерий в фарше, однако нужно очень хорошо прожаривать и варить такое мясо. Например, если в мясе после приготовления блюда останется кровь, в нем останутся и бактерии, заключила она.