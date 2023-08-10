Диетолог рассказала, почему нельзя пить латте и капучино в кофейнях

Множество ресторанов и торговых точек предлагают большое разнообразие кофейных напитки. Добавки в виде сливок, молока и сиропов делают напитки вкусными для большинства потребителей. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как часто можно пить кофе без ущерба для здоровья и какие напитки самые вредные.

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«Где-то 4 чашечки кофе в день считаются безопасными и даже полезными. Но речь идет не о том, чтобы их пить подряд, а о растянутом потреблении. Надо понимать, что все весьма индивидуально. Кому-то достаточно одной чашечки», – пояснила врач.

Однако кофе не рекомендуется пить, если у человека есть нескомпенсированная гипертензия, психические заболевания или расстройства ЖКТ.

Но стоит помнить, что речь идет про натуральный кофе хорошего качества и без добавок. По словам диетолога, в такой напиток разрешено добавить немного молока малой жирности.

«А вот если мы покупаем готовый кофе в точках продаж, то там калорийность этого напитка может зашкаливать. Там добавляют достаточно жирное молоко, много сахара. Ведь производителю нужно сделать вкусно, недорого, чтобы к нему возвращались», – добавила Соломатина.