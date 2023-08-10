Можно ли запивать дыню водой: врач развеяла популярный миф

Диетолог Шестакова: дыню можно сочетать с любыми жидкостями. В соцсетях можно нередко встретить такое утверждение, что после дыни якобы нельзя ничего пить. «Специалисты» считают, что сочетание жидкостей с этим плодом может привести к неприятным последствиям в системе пищеварения: от несварения до какой-нибудь язвы. Однако, как оказалось, такое утверждение — не более чем миф.

Врач-диетолог Ольга Шестакова уверенно заявила: во время и после поедания дыни можно пить что захочется.

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«Жидкости просто пройдут по малой кривизне желудка и быстрее его покинут, в то время как дыня задержится в большой кривизне органа и останется надольше», — пояснила доктор «Москве 24».

А ещё есть популярное заблуждение, что на фоне употребления дыни с напитками происходит активация брожения, гниения и в целом нарушение кишечной флоры. Вот только человеческую флору непросто нарушить — тут, скорее, это может сделать неправильный образ жизни в целом.

В целом человеческий желудок спокойно справляется с разделением продуктов на фракции и может переваривать разнообразную пищу. Часто он одновременно справляется и с жидкостями, и с твёрдой пищей. И живём как-то.

Польза дыни

Кстати, в умеренных дозах дыня даже полезна беременным. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, фрукт содержит много фолиевой кислоты, которая помогает сформировать нервную трубку у плода. Однако увлекаться дынями, как и арбузом, не стоит, особенно женщинам в положении, людям с лишним весом и сахарным диабетом. Дыню стоит есть из-за следующих качеств:

богата кремнием — укрепляет кости, зубы, волосы и ногти;

содержит много клетчатки — собирает излишки холестерина, сахара и соли тяжёлых металлов;

снижает уровень гомоцистеина (это вещество провоцирует раннее старение организма и развитие ряда опасных заболеваний);

содержит бета-каротин — поддерживает зрение и необходим для обновления кожи (но если переборщить, из-за бета-каротина кожа станет жёлтой и вы начнёте превращаться в дыню);

богата лютеином и зеаксантином — эти пигменты накапливаются в сетчатке и поддерживают сумеречное зрение, как и черника;

содержит калий — он не даёт сосудам спазмироваться. Во время стресса калий контролирует более 300 реакций организма.

Что выбрать: дыню или арбуз?

Многие задаются вопросом, что же лучше — арбуз или дыня? И сейчас — в самый пик сезона зрелости бахчевых — этот вопрос традиционно разделил людей на два лагеря.

В целом врач-гастроэнтеролог, диетолог Яна Картаева отметила, что сочные бахчевые плоды не только вкусные, но и очень полезные. По содержанию витаминов и минералов культуры практически идентичны. Что арбузы, что дыни богаты витаминами группы В (В1 и В2), витамином С, РР, фолиевой кислотой, провитамином А, а также такими микроэлементами как калий, магний, фосфор и железо. Например, 200 г дыни полностью покрывают суточную потребность в витамине С.

Плоды дыни и арбуза на 90% состоят из воды и прекрасно утоляют жажду. Оставшиеся 10% их состава приходятся на мякоть. Мякоть плодов богата клетчаткой и природными сахарами. Клетчатка благоприятно влияет на работу кишечника, способствует регулярному стулу, а также считается пищей для микрофлоры нашего кишечника.

Польза арбузов и дынь может различаться в зависимости от потребностей и предпочтений каждого человека:

У арбуза высокое содержание воды и он достаточно лёгкий — мало калорий, что делает его хорошим выбором для людей, стремящихся контролировать свой вес или снизить потребление калорий. Арбуз также богат антиоксидантами, такими как витамин С и ликопин, которые помогают защитить организм от вредных свободных радикалов.

Дыня тоже водянистая и низкокалорийная. Из-за большего содержания сахара она слаще арбуза. Хорошая дыня обычно богата витаминами А и С, которые важны для здоровья кожи, зрения и иммунной системы.