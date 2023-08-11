Врач рассказал, какие кабачки лучше использовать в пищу

«Рекомендуется использовать в пищу недозрелые плоды: у них более нежный вкус, нет больших жестких семян, молодые кабачки очень хорошо усваиваются организмом. Их можно употреблять в пищу в вареном, запеченном, жареном виде. Но необходимо помнить, что при длительной термической обработке содержащиеся в кабачках витамины разрушаются», — резюмировала гастроэнтеролог.