Когда нет духовки: 5 тортов без выпечки

Если нет духового шкафа, а покупать магазинные торты не хочется, можно попробовать один из несложных рецептов. Единственное общее правило для всех тортов без выпечки: им требуется больше времени для пропитки.

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Самый простой торт без выпечки

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С этим рецептом справится даже ребенок, в нем не нужно формировать коржи, взбивать крем. Вся инструкция сводится к простым действиям: все смешали и готово! Растолките маленькие крекеры, отлично подходят всеми любимые рыбки, измельчите арахис, немного грецкого ореха, добавьте изюм или любимые сухофрукты.

Смешайте банку сметаны и банку вареного сгущенного молока, залейте смесь орехов и сухофруктов кремом, перемешайте и сформируйте нужную форму. Отправьте в холодильник на ночь.

Ленивый наполеон

Даже гурманы не смогут понять, из чего сделаны нежные, тоненькие коржи этого торта, а его приготовление займет в разы меньше времени. Для начала сварите крем: смешайте желтки яиц, крахмал, сахар, немного цедры лимона, влейте молоко и поставьте на самый медленный огонь, постоянно перемешивайте, не давая массе закипеть. Затем добавьте сливочное масло и снова перемешайте.

Тонкий армянский лаваш нарежьте на квадраты со стороной 15 сантиметров, соберите торт, чередуя слой лаваша и крема, сверху посыпьте обрезками лаваша. Чтобы торт получился вкусным, ему нужно около четырех часов на пропитку.

Почти чизкейк

Возьмите 300 грамм шоколадного печенья и измельчите его скалкой, превратив в крошку. Смешайте печенье со сливочным маслом, чтобы масса получилась довольно плотной. Выложите ее в форму тонким слоем, не более сантиметра. Теперь займитесь начинкой.

Растопите горький шоколад на водяной бане, затем добавьте сливки и хорошенько взбейте до плотности. Если масса плохо взбивается, можно добавить немного крахмала. Когда начинка стала пышной и плотной, перенесите ее на корж и уберите в холодильник на ночь, а перед подачей посыпьте какао или тертым шоколадом.

Торт из трех ингредиентов

Нарежьте на ломтики шоколадные пряники, взбейте сметану с сахаром. Возьмите плоскую тарелку и начинайте собирать торт: обмакивайте кусочки пряников в крем и выкладывайте на тарелку, когда первый слой готов, выложите сверху слой банановых ломтиков. Используйте все компоненты и оставьте десерт пропитываться на ночь. Никто не догадается, из чего сделаны шоколадные коржи.

Кокосовый рай

У этого торта вкус тех самых кокосовых конфет. А готовится он за полчаса. В сотейнике смешайте яйца, обычный и ванильный сахар, кукурузный крахмал и молоко. Варите, постоянно помешивая, до загустения. В горячий крем добавьте кокосовую стружку. Остудите.

Когда крем остынет, взбейте его со 150 г размягченного сливочного масла.

Снимите с миндаля кожуру и покрошите его ножом. Готовые вафельные коржи измельчите в блендере или с помощью скалки.

Растопите шоколад вместе с оставшимся сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. В последнем случае растапливайте интервалами по 10–20 секунд, чтобы перемешивать.