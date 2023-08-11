Стало известно, когда творог полезнее всего

Творог приносит наибольшую пользу, если его употреблять в определенное время суток. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

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В разное время суток творог усваивается по-разному, отмечает издание. К тому же, влияние творога на организм зависит от возраста. Например, поскольку в твороге много белка, который помогает росту мышечной массы, этот продукт очень полезен для детей, и есть его рекомендуется по вечерам.

Взрослым желательно употреблять творог только по утрам. Дело в том, что этот продукт задерживает в организме жидкость, поэтому нежелательно есть его на ночь.

Диетологи советуют сочетать творог с зеленью, ягодами, фруктами и некоторыми овощами. Сметана дополняет вкус творога, а также помогает организму лучше усваивать кальций.