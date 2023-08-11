Стало известно, когда творог полезнее всего

Творог оказался полезным только в определенное время дня
Творог приносит наибольшую пользу, если его употреблять в определенное время суток. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
В разное время суток творог усваивается по-разному, отмечает издание. К тому же, влияние творога на организм зависит от возраста. Например, поскольку в твороге много белка, который помогает росту мышечной массы, этот продукт очень полезен для детей, и есть его рекомендуется по вечерам.
Взрослым желательно употреблять творог только по утрам. Дело в том, что этот продукт задерживает в организме жидкость, поэтому нежелательно есть его на ночь.
Диетологи советуют сочетать творог с зеленью, ягодами, фруктами и некоторыми овощами. Сметана дополняет вкус творога, а также помогает организму лучше усваивать кальций.
Польза творога также зависит от самого продукта. Лучше выбирать продукт без посторонних добавок. Кроме того, цвет творога должен быть белым. Если он имеет серый оттенок, значит, при его приготовлении был использован соевый белок. Не следует брать творог, в котором появилась жидкость – это указывает на то, что его хранили неправильно.