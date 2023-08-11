Проще, чем кажется: как правильно выбрать мед

14 августа в России отметят Медовый спас. В столице полезное лакомство можно купить на ярмарках от производителей. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбрать мед и не нарваться на подделку.

Сейчас на прилавках можно встретить огромное количество сортов меда — гречишный, цветочный, разнотравный, апельсиновый, акациевый и другие.

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— Обычно у одного пчеловода бывает от 10 до 20 разных видов этого лакомства. Если мед представлен у него в более широком ассортименте, то, скорее всего, это фальсификат. Кстати, в этом году хорошим урожаем могут похвастаться пчеловоды с Дальнего Востока, чего не сказать про среднюю полосу России, — рассказывает Евгений Сухов, пчеловод с 25-летним стажем.

Как рассказал продавец меда из Липецкой области Дмитрий

Ольхин, перед покупкой лакомства стоит узнать, кто его продает — производитель или перекупщик:

— При втором варианте стоит насторожиться и попросить документы на продукцию. Нередко перекупщики выдают за мед субстанцию из подсолнечника с небольшой долей меда.

Самое простое, что можно сделать перед покупкой, внимательно осмотреть мед. Если он свежий и натуральный, то будет прозрачным и жидким. А вот темный и тягучий — скорее всего, либо старый, либо некачественный. Конечно, немаловажным фактором является цена.

— Хороший продукт стоит от 1000 рублей за полкило. Более редкие сорта — падевый и каштановый — обойдутся немного дороже, — отметил Евгений Сухов.

Хороший мед, по словам Ольхина, поставляют сейчас из Башкирии, Алтайского края, Амурской и Ростовской областей.

Кстати, есть и несколько других тестов, которые помогут определить качество меда в домашних условиях.

Например, добавить в него стакан воды. Если мед натуральный, то осадка не будет, а если есть примеси — они осядут на дне. Также важно помнить о том, что хороший мед обладает ярко выраженным запахом.

— Натуральный мед — кладезь полезных веществ. В гречишном много железа, и он полезен для крови.

А в состав липового меда входят микроэлементы, которые нормализуют обмен веществ. Этот продукт нередко используют косметологи. Мед — это сахар, вода, ферменты, фруктовые и органические кислоты, витамины и минералы. Сахар оказывает увлажняющее действие, поэтому средства на основе меда отлично подходят сухой коже. Кислоты способствуют обновлению эпидермиса. А витамины, минералы и антиоксиданты защищают от преждевременного старения.

Кстати, темные сорта меда придают сил и бодрости — их лучше употреблять утром, — а светлые — расслабляют нервную систему, потому полезны перед сном.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Ковальков, диетолог, доктор медицинских наук: