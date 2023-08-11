Свекольник холодный на кефире: простой и вкусный рецепт

Свекольник на кефире – это вкусный и освежающий суп, который можно приготовить в жаркие дни. Он готовится из свеклы, кефира, огурца, лука и зелени. Свекольный суп с кефиром богат витаминами, минералами и клетчаткой, полезной для пищеварения.

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Ингредиенты 1 свекла

2 огурца

1 луковица

1 пучок зелени (укроп, петрушка)

1/2 стакана кефира

1/4 стакана сметаны

2 ст. ложки сахара

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки черного перца

Рецепт

Свеклу отварить с кожицей до готовности, очистить и натереть на крупной терке. Огурец нарезать ломтиками. Лук мелко нарезать. Мелко нарезать зелень. В миске соединить свеклу, огурец, лук, зелень, кефир, сметану, сахар, соль и перец. Перемешайте и подавайте в мисках.

Советы, как сделать свекольник еще вкуснее

Как видите, рецепт довольно простой. Но как и у любого блюда, у холодного свекольника есть свои секреты. Вот некоторые из них:

Лучший свекольник получается из молодой свеклы. Свеклу можно варить, запекать в духовке или мариновать. Чтобы придать свекле красивый цвет, добавьте в кастрюлю, в которой варится свекла, немного лимонного сока или уксуса. Классический холодный свекольный суп готовится путем смешивания свекольного отвара с хлебным квасом. Для придания свекольному супу кислинки в него добавляют немного рассола от квашенных огурцов или капусты. Заправленный свекольный суп можно хранить в холодильнике не более 1 дня. Для более насыщенного вкуса свекольный суп можно приготовить на бульоне. Вместо кефира можно использовать йогурт или закваску. В свекольник можно добавлять другие овощи, например морковь, капусту, помидоры. Свекольник можно подавать с гренками или сухариками.

Подведем итоги