Галета с фруктами и мясные зразы: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

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Готовим вместе мясные зразы, фруктовую галету и другие вкусные блюда – в материале "Рамблера".

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Освежающий лимонад

Как гласит известная фраза, если жизнь дарит лимоны, сделайте из них лимонад. Для того, чтобы реализовать этот замысел, вам потребуются простые ингредиенты, а именно – вода, сахар и лимонный сок. Как приготовить самый вкусный освежающий лимонад для жаркого лета, смотрите здесь.

Мясные зразы с сыром

Однако летом бывают и прохладные дни, когда хочется как следует подкрепиться. Насытиться помогут питательные зразы из куриного фарша с сыром. Чтобы их приготовить, нужны следующие ингредиенты:

Куриный фарш – 600 г;

Твердый сыр – 100 г;

Яйца – 4 шт;

Сливочное масло – 2 ст. л;

Петрушка – 2-3 веточки;

Белый хлеб – 2 ломтика;

Молоко – 100 мл;

Панировочные сухари – 100 мл;

Репчатый лук – 1 шт;

Черный перец – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Растительное масло – 50 мл.

Как слепить из них вкуснейшие зразы, читайте в этой статье.

Галета с фруктами

Летом полки магазинов завалены сезонными фруктами, так почему бы не использовать их во благо своим вкусовым рецепторам и кулинарным способностям? Для приготовления сочной и хрустящей галеты вам понадобится 200 грамм муки, 120 грамм сливочного масла, 5 столовых ложек ледяной воды, щепотка соли, несколько абрикосов или слив и сахар по вкусу.

Подробный рецепт самого летнего десерта можно найти здесь.

Перевернутый пирог с ревенем

Разнообразить рацион можно пирогом с ревенем, который славится своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Таким образом вы не только насладитесь приятным десертом, но и сделаете это без вреда для здоровья. Для этого вам потребуются:

Ревень – 400 г;

Лимон – 1/2 шт;

Сахар – 150 г;

Сливочное масло – 55 г;

Соль – по вкусу;

Сливочное масло – 85 г;

Коричневый сахар – 125 г;

Сахар – 50 г;

Яйца – 2 шт;

Соль – 1/3 ч. л;

Разрыхлитель – 2 ч. л;

Корица – 1 ч. л;

Имбирь – 1/2 ч. л;

Мускатный орех – щепотка;

Мука – 200 г;

Пахта – 125 мл.

Как приготовить блюдо, узнайте из нашего материала.

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