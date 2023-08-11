Галета с фруктами и мясные зразы: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.
Готовим вместе мясные зразы, фруктовую галету и другие вкусные блюда – в материале "Рамблера".
Освежающий лимонад
Как гласит известная фраза, если жизнь дарит лимоны, сделайте из них лимонад. Для того, чтобы реализовать этот замысел, вам потребуются простые ингредиенты, а именно – вода, сахар и лимонный сок. Как приготовить самый вкусный освежающий лимонад для жаркого лета, смотрите здесь.
Мясные зразы с сыром
Однако летом бывают и прохладные дни, когда хочется как следует подкрепиться. Насытиться помогут питательные зразы из куриного фарша с сыром. Чтобы их приготовить, нужны следующие ингредиенты:
- Куриный фарш – 600 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйца – 4 шт;
- Сливочное масло – 2 ст. л;
- Петрушка – 2-3 веточки;
- Белый хлеб – 2 ломтика;
- Молоко – 100 мл;
- Панировочные сухари – 100 мл;
- Репчатый лук – 1 шт;
- Черный перец – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Растительное масло – 50 мл.
Как слепить из них вкуснейшие зразы, читайте в этой статье.
Галета с фруктами
Летом полки магазинов завалены сезонными фруктами, так почему бы не использовать их во благо своим вкусовым рецепторам и кулинарным способностям? Для приготовления сочной и хрустящей галеты вам понадобится 200 грамм муки, 120 грамм сливочного масла, 5 столовых ложек ледяной воды, щепотка соли, несколько абрикосов или слив и сахар по вкусу.
Подробный рецепт самого летнего десерта можно найти здесь.
Перевернутый пирог с ревенем
Разнообразить рацион можно пирогом с ревенем, который славится своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Таким образом вы не только насладитесь приятным десертом, но и сделаете это без вреда для здоровья. Для этого вам потребуются:
- Ревень – 400 г;
- Лимон – 1/2 шт;
- Сахар – 150 г;
- Сливочное масло – 55 г;
- Соль – по вкусу;
- Сливочное масло – 85 г;
- Коричневый сахар – 125 г;
- Сахар – 50 г;
- Яйца – 2 шт;
- Соль – 1/3 ч. л;
- Разрыхлитель – 2 ч. л;
- Корица – 1 ч. л;
- Имбирь – 1/2 ч. л;
- Мускатный орех – щепотка;
- Мука – 200 г;
- Пахта – 125 мл.
Как приготовить блюдо, узнайте из нашего материала.
Ленивый наполеон
Истинных сладкоежек не смутит даже высокая температура воздуха. Если вам захотелось сладкого, то самое время приготовить наполеон без особых усилий. Для этого потребуются яйца, крахмал, сахар, цедра лимона, молоко и лаваш. Рецепт популярного десерта в новой интерпретации можно найти здесь.