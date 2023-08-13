Звонкий бок и твердая корка: как выбрать сахарный арбуз и медовую дыню

Арбузы и дыни появились на бахчевых развалах города. Всего открылось 230 торговых точек. Как не ошибиться с выбором и купить сахарный арбуз и медовую дыню, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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В августе традиционно начинается сезон бахчевых. На прилавках урожай из Краснодарского края, Дагестана и соседней Республики Узбекистан. Точки по продажам арбузов и дынь давно имеют единое оформление, а сам товар проходит исследование на наличие различных микроэлементов.

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Так что в точках по продажам арбузов должна быть вся необходимая документация, а продавцы должны предоставлять ее по требованию покупателя. Как только открылся павильон, к продавцу Инне Тарасовой подходят первые покупатели.

— Выбирайте, все спелое, — приглашает покупателей Инна, можете арбузы похлопать по бокам, чем громче, тем спелее, — делится опытом продавец.

И уже через несколько минут вокруг бахчевого развала образовывается очередь из желающих приобрести дыни и арбузы.

Чем звонче, тем вкуснее

Советы по выбору самой сладкой ягодки дают как продавцы на развалах, так и эксперты Роспотребнадзора.

— Большой размер арбуза, на который часто «ведутся» покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины — не очень крупный, но и не слишком маленький, — советуют специалисты.

Еще один признак хорошей и вкусной ягоды — твердая блестящая корка. Если у арбуза ее нельзя проткнуть ногтем, плод можно брать. Он спелый. Если корка повреждается легко, значит, перед вами еще зеленая ягода.

Оценить будущий вкус арбуза поможет и «степень полосатости». Цвет корочки должен быть максимально контрастным. Еще один плюс в пользу выбора плода — наличие пятна на полосатом боку. Оно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

Арбуз — ягода двуполая

У «мальчиков» низ плода (противоположная хвостику сторона) выпуклый, а у «девочек» — плоский, и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

Самый популярный у покупателей способ определения зрелости арбуза — «звонкость». Если похлопать по полосатым бокам, можно услышать звук. Чем звонче отзывается ягода, тем выше вероятность ее спелости. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками: у спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать.

Пройдя непростой «кастинг», арбуз наконец оказывается на кухонном столе. И тут многие начинают сомневаться в безопасности его «начинки».

— Есть простой народный метод, как проверить качество продукта. Достаточно опустить его маленький кусок в стакан воды — у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной — только помутнеет, — добавили в столичном Департаменте торговли и услуг.

При выборе дыни в первую очередь нужно осмотреть ее кожуру. Она должна быть не очень твердой, без провалов и темных пятен.

А еще важно довериться своему носу — он подскажет, есть ли у плода тот самый аромат спелости. Если запах слабый, то дыня, скорее всего, не очень спелая. А значит, и вкус такой ягоды не впечатлит.

— Арбузы и дыни — низкокалорийные ягоды, состоящие в основном из воды на 80–90 процентов, — отмечает нутрициолог Полина Казимирова. — Их можно предлагать детям уже в полугодовалом возрасте.

С удовольствием едят эти ягоды и взрослые.

Откуда ягодка

Географию поставок бахчевых за предстоящие два месяца расширят. Первыми продают арбузы и дыни из Краснодарского края и Дагестана. Чуть позже «подтянутся» и другие регионы, в традициях которых радовать всех урожаем бахчевых.

— Как всегда, в Москве представлен широкий ассортимент бахчевых. Их везут к нам на прилавки столицы из Ростова-на-Дону, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани. В среднем килограмм арбуза на официальных точках продаж обойдется покупателям от 45 до 50 рублей за килограмм, а за кило дыни попросят 70 рублей в зависимости от ее сорта. Все развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами режима работы точки и ценниками, — отметил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг города Москвы Тарас Белозеров.

Кстати

Стоимость арбузов и дынь на бахчевых развалах.

Арбуз — 40–55 рублей за килограмм.

Дыня «Торпеда — 90–100 рублей за килограмм.

Дыня «Колхозница» — 70–90 рублей за килограмм.