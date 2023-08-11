Тиктокерша поделилась рецептом «ленивого» блюда для похудения

Американская блогерша, публикующая видеоролики о безглютеновом питании в социальной сети TikTok под псевдонимом @glu.tenfreegoodness, поделилась придуманным самостоятельно простым рецептом блюда для похудения. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

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По ее словам, «ленивое» блюдо можно приготовить из риса, консервированной кукурузы, консервированного тунца, красного стручкового перца и молодого шпината. Девушка показала, как смешивает в тарелке рис, рыбу и кукурузу, приправляя красным перцем по вкусу.

«Нужно добавить немного объема, поэтому я положу сюда немного молодого шпината. Это бюджетное блюдо, потому что в нем используются продукты в банках», — уточнила она.

После тиктокерша заправила блюдо соусом из греческого йогурта, сметаны, смеси трав и чесночной соли. «Малокалорийно, очень вкусно и сытно. Благодаря тунцу в блюде много белка — и всего 450 килокалорий», — объяснила она.