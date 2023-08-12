Пламенный мотор: 5 полезных продуктов для сердца

Сердце — наш главный орган, поэтому его здоровью необходимо уделять особенно пристальное внимание. Состояние внутренних органов во мнгоом зависит от того, чем мы питаемся. Предлагаем обратить внимание на продукты, укрепляющие сердце и нормализующие его деятельность:

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Фрукты и овощи

Растительная пища богата клетчаткой. Она имеет свойство впитывать в себя жиры и выводить их из организма. Известно, что одна из главных причин заболеваний сердца — холестерин, откладывающийся на стенках артерий и затрудняющий кровоснабжение органа. Фруктовые салаты, нарезки, канапе — употребляйте фрукты в любом виде, особенно сейчас, ведь лето — самая витаминная пора.

Растительные масла

Льняное, кокосовое, оливковое... — их достаточно просто добавлять в салаты или крупы. Эти масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, укрепляющие сосуды.

Ягоды

Малина, крыжовник, все виды смородины, облепиха — источники витаминов и полезных веществ, необходимых для работы сердца. Добавляйте ягоды в каши, напитки или ешьте просто так — ежедневная норма их такова, что её можно употреблять легко и с удовольствием — 1 стакан.

Сухофрукты

Курага, изюм и финики содержат калий, необходимый для нормальной работы сердца, Современные технологии высушивания фруктов позволяют сохранить в них все полезные вещества, а значит, вы получите максимум пользы от их употребления. Сушёные фрукты также могут стать топингом к утренней каше, а также из них можно приготовить компот, вкус которого возвращает многих в детство.

Нежирное мясо