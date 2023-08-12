Получится даже у ребенка: пирог с кабачком и картофелем

Вряд ли летним субботним днем вам хочется много времени провести у плиты, поэтому важно выбрать быстрые рецепты с гарантированным результатом. Предлагаем такой вариант: пирог с кабачком, сыром и картофелем, готовится просто, так что справится даже подросток.