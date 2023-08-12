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Получится даже у ребенка: пирог с кабачком и картофелем

Вряд ли летним субботним днем вам хочется много времени провести у плиты, поэтому важно выбрать быстрые рецепты с гарантированным результатом. Предлагаем такой вариант: пирог с кабачком, сыром и картофелем, готовится просто, так что справится даже подросток.

Получится даже у ребенка: пирог с кабачком и картофелем
© Eva.ru

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка

Сыр полутвердый

Кабачок

Пармезан

Картофель — 2 шт

Оливковое масло

Соль, перец

Процесс приготовления:

Полностью разморозьте тесто. Разделите его на 2 равные части и раскатайте на присыпанной мукой поверхности.

На первую половину теста уложите слайсы сыра, оставляя пустыми края по периметру.

Далее натертый на крупной терке кабачок, соль и сбрызните оливковым маслом.

Накройте первую половину теста второй. Защипните края и сверху разложите тонкие кружочки картофеля. Приправьте солью и перцем, посыпьте пармезаном, сбрызните оливковым маслом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте 30-35 минут.