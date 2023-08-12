Получится даже у ребенка: пирог с кабачком и картофелем
Вряд ли летним субботним днем вам хочется много времени провести у плиты, поэтому важно выбрать быстрые рецепты с гарантированным результатом. Предлагаем такой вариант: пирог с кабачком, сыром и картофелем, готовится просто, так что справится даже подросток.
Ингредиенты:
Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка
Сыр полутвердый
Кабачок
Пармезан
Картофель — 2 шт
Оливковое масло
Соль, перец
Процесс приготовления:
Полностью разморозьте тесто. Разделите его на 2 равные части и раскатайте на присыпанной мукой поверхности.
На первую половину теста уложите слайсы сыра, оставляя пустыми края по периметру.
Далее натертый на крупной терке кабачок, соль и сбрызните оливковым маслом.
Накройте первую половину теста второй. Защипните края и сверху разложите тонкие кружочки картофеля. Приправьте солью и перцем, посыпьте пармезаном, сбрызните оливковым маслом.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте 30-35 минут.