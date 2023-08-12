Домашнее мороженое для летних радостей: 4 простых рецепта

Хотите насладиться домашним мороженым? Нет ничего проще — всего несколько ингредиентов, подходящие формочки, пару часов выдержки в морозилке и вкусное лакомство готово. Предлагаем четыре рецепта, до конца лета вы точно успеете опробовать все.

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Смородиновое мороженое

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Ингредиенты: 180 г черной смородины

250 г сливок 33%

50 г желтков

150 г сахара

Процесс приготовления:

Измельчить смородину в пюре. Можете перетереть через сито, но это не обязательно.

Желтки с сахаром заварите на водяной бане до загустения не более 12-ти минут.

Сливки взбить до воздушности. Аккуратно смешать все массы до однородности, разложить по формам и убрать в морозилку на несколько часов.

Мороженое с манго

Ингредиенты: Сливки 33% — 250-300 г

Сгущенное молоко — 150 г

Манго — 2 шт

Процесс приготовления:

Манго отчищаем, нарезаем кусочками и измельчаем в блендере до состояния пюре.

Взбиваем хорошо охлажденные кондитерские сливки. Продолжая взбивать сливки, небольшими порциями добавляем сгущенное молоко.

Далее соединяем сливки с пюре и аккуратно перемешиваем.

Перекладываем массу в формочки, не забудьте поместить форму в пакет или обернуть пищевой пленкой, чтобы мороженое не впитало лишние запахи. Ставим в морозильную камеру на 6-8 часов.

Шоколадное мороженое

Ингредиенты: 400 мл молока

250 мл сливок

15 г сухого молока

25 г глюкозы (если нету, смело готовьте без)

140 г сахара

3 желтка

20 г сливочного масла

100 г горького шоколада

Процесс приготовления:

Растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане.

Сварим английский соус. Перемешать в сотейнике молоко, сливки, сухое молоко, глюкозу (если есть) и довести до кипения. Отдельно в миске желтки смешать с сахаром.

Кипящее молоко тонкой струйкой влить в желтки непрерывно помешивая, вылить все обратно в сотейник, добавить туда же шоколад и варить на самом (!) маленьком огне, интенсивно помешивая приблизительно минут 10, не доводя до кипения! Проверить готовность можно проведя пальцем по тыльной стороне ложки, если след не расплылся, значит соус готов. Не передержите на огне! В противном случае желтки свернутся!

Готовый соус охладите, накройте пищевой пленкой в контакт и уберите в холодильник минимум на 6 часов, нужно хорошенько охладить.

Охлажденную смесь (убрать пленку) поставить в морозилку на 30 минут. Достать, взбить миксером хорошенько и снова убрать в морозилку. И так повторить 3-4 раза. При наличии мороженицы, действовать по инструкции.

Домашнее мороженое с ягодами

Ингредиенты: 400 г сливок

150 г сгущенки

200 г клубничного или любого другого пюре

Сок и цедра половины лайма или лимона

Процесс приготовления:

Если ягоды кислые, добавьте чуть больше сгущенки. В готовом мороженом сладость будет ощущаться чуть меньше, имейте это в виду.

В идеале, конечно, запустить эту прекрасную сливочную массу в мороженицу. Что она делает? Она охлаждает смесь, плавно ее перемешивая, что обеспечивает гладкую однородную текстуру будущего мороженого.