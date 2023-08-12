Закрутить со вкусом: простые начинки для рулетов из лаваша

Аппетиные закуски за несколько минут.

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Рулеты с лавашом стали популярным вариантом и праздничной и повседневной закуски: они готовятся быстро, а начинки могут быть любыми, чтобы каждый нашел себе что-то по вкусу. Попробуйте приготовить несколько вариантов, создав аппетитное закусочное ассорти.

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Повседневная закуска

Этот вариант рулета станет прекрасным завтраком, его можно взять в качестве перекуса в дорогу или на работу. Смешайте сметану, зелень, соль и горчицу. Сыр и ветчину лучше купить в нарезке, такие тонкие ломтики дома могут не получиться.

Разверните лаваш, смажьте его соусом и выкладывайте поочередно сыр и ветчину. Заверните рулет и упакуйте его в фольгу или пищевую пленку, оставив на пару часов. Такой перекус понравится и детям, и взрослым.

Рулет с курицей

Закуска с куриным филе подойдет для тех, кто следит за фигурой. В качестве соуса используйте греческий йогурт без наполнителя, он отлично сочетается с чесноком, зеленью, горчицей или каплей острого перечного соуса. Куриное филе можно обжарить на сухой сковороде, гриле или просто отварить, затем разберите мясо на волокна. Нарежьте листовой салат (пекинскую капусту лучше не использовать, она грубовата для такого салата), смешайте с тертым сыром и мелко нарезанным помидором, добавьте куриное филе.

Лаваш смажьте йогуртом, выложите начинку и заверните рулет с помощью пищевой пленки. Можно подсушить ролл на гриле или сковороде, так он будет напоминать пп-шаурму.

Закуска с рыбой и сыром

Классический вариант с красной рыбой холодного копчения или слабосоленым лососем. Смешайте творожный сыр с зеленью, намажьте лаваш, выложите сверху ломтики рыбы, заверните. В отличие от остальных вариантов, этот не нужно пропитывать, его можно сразу подать к столу.

С острой морковью

Морковь по-корейски нравится многим, а чтобы смягчить ее вкус, отлично подойдет плавленый сливочный сыр. Намажьте сыр на лаваш, вторым слоем выложите морковь, а сверху посыпьте натертой на крупной терке ветчиной. Этому рулету нужно постоять в холодильнике хотя бы час, чтобы сыр и сок моркови смешались.

Горячая закуска