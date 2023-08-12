Названы 5 продуктов, которые сокращают годы жизни

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что в 70% случаев диабета виновато несбалансированное питание, когда человек есть много рафинированных углеводов. Доктор написал об этом в личном Telegram-канале.

Медики предупреждают, что постоянное повышение уровня глюкозы в крови провоцирует опасный процесс. Глюкоза вступает в реакцию с белками. Последние участвуют в выработке гормонов, ферментов, входят в состав клеточных мембран, эпителия, стенок сосудов. При реакции с глюкозой белок окисляется, засахаривается. Это приводит к разрушению органов и тканей, сокращению жизни.