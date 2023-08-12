В Роскачестве дали советы при выборе вина

Выбор вина для мероприятия стоит основывать на времени года, чтобы создать подходящую атмосферу. Советы по данному вопросу предоставил эксперт Артур Саркисян, который является руководителем экспертной группы "Винного гида России", в беседе с «РИА Новости».

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Специалист рекомендует учитывать время года при выборе вина. Например, в жаркое лето стоит отдать предпочтение белому вину, а в холодное время года – красному.

Артур Саркисян посоветовал, что в случае планирования мероприятия следует выделить 10–15% от общего объема вина на аперитив – напиток, подаваемый перед началом мероприятия. Оставшееся вино, считая аперитив, лучше поделить между белыми и красными сортами поровну.

При этом, исходя из совета специалиста, при подготовке мероприятия на летний период разумным решением будет выбор белого вина на 60% (без учета аперитива). Напротив, в зимний период стоит уделить внимание преимущественно красному вину.

Ситуация меняется в случае, если мероприятие планируется для небольшой группы в 20–30 человек. В этом случае полезно задуматься о сочетании вина и закусок. Когда число гостей значительно больше, например, от 200 до 300 человек, акцент следует сделать на ассортименте вина в целом.

Чтобы избежать сложностей с расчетами, рекомендуется придерживаться простой формулы: на одного гостя – одна бутылка вина. Помимо этого, для наилучшего сочетания с блюдами, стоит выбирать легкие сорта вина, такие как "Совиньон Блан" или "Пино Гри", для подачи с закусками. А для более плотных блюд – вина с более насыщенным вкусом, например, выдержанный шардоне.