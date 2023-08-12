Ученые выяснили, какая специя сжигает жир

Кардамон сжигает жир и противостоит воспалениям, развивающимся в организме. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале MDPI.

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На протяжении нескольких недель ученые из Техасского колледжа сельского хозяйства давали подопытным мышам приправу и отслеживали изменения, которые происходили с их организмом. Обнаружилось, что прием семян кардамона увеличивает расход энергии и уменьшает жировую массу у мышей за счет модулирования нейронных цепей, которые регулируют липолиз жировой ткани и митохондриальный окислительный метаболизм в печени и скелетных мышцах.

Помимо этого, прием специи может уменьшить слабовыраженное воспаление, тем самым предотвратив хроническое воспаление и развитие ряда заболеваний, обратили внимание исследователи.