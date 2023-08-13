Готовим хлеб с чесноком и зеленью: для любителей домашнего
Если вы любите хлеб, обязательно попробуйте испечь его дома сами. Во-первых, это довольно увлекательно, а, во-вторых, у вас получится продукт, качество которого вы можете гарантировать. Предлагаем отличный рецепт, который захочется повторить.
Ингредиенты:
Мука в/с — 400 г
Вода — 250 мл
Соль — 8 г
Растительное масло — 20 г
Дрожжи живые — 5 г
Масло сливочное — 50 г
Масло растительное — 50 г
Зелень петрушки, укропа — по вкусу
Чеснок — 1-2 зуб
Пармезан — 70 г
Можно добавить сухие травы, черный и красный перец
Процесс приготовления:
Растворить дрожжи в воде.
Соединить муку, соль и масло (20 г), влить дрожжи. Перемешать до полного соединения всех ингредиентов. Оставить на расстойку до увеличения в 2 раза.
Стол смазать растительным маслом или посыпать мукой, выложить тесто. Разделить на куски. Каждый кусок подкатать, оставить на 10 минут.
Растопить сливочное масло, добавить растительное, чеснок, зелень и специи, сыр, перемешать.
Брать каждый кусок теста и обмакнуть с двух сторон в масле с зеленью. Придать форму булочек и сразу выложить в форму. Оставить на пол часа.
Посыпать сыром и выпекать в заранее разогретой до 220С духовке 25 минут.