Готовим хлеб с чесноком и зеленью: для любителей домашнего

Если вы любите хлеб, обязательно попробуйте испечь его дома сами. Во-первых, это довольно увлекательно, а, во-вторых, у вас получится продукт, качество которого вы можете гарантировать. Предлагаем отличный рецепт, который захочется повторить.

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Ингредиенты:

Мука в/с — 400 г

Вода — 250 мл

Соль — 8 г

Растительное масло — 20 г

Дрожжи живые — 5 г

Масло сливочное — 50 г

Масло растительное — 50 г

Зелень петрушки, укропа — по вкусу

Чеснок — 1-2 зуб

Пармезан — 70 г

Можно добавить сухие травы, черный и красный перец

Процесс приготовления:

Растворить дрожжи в воде.

Соединить муку, соль и масло (20 г), влить дрожжи. Перемешать до полного соединения всех ингредиентов. Оставить на расстойку до увеличения в 2 раза.

Стол смазать растительным маслом или посыпать мукой, выложить тесто. Разделить на куски. Каждый кусок подкатать, оставить на 10 минут.

Растопить сливочное масло, добавить растительное, чеснок, зелень и специи, сыр, перемешать.

Брать каждый кусок теста и обмакнуть с двух сторон в масле с зеленью. Придать форму булочек и сразу выложить в форму. Оставить на пол часа.