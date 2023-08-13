Популярное у россиян блюдо рекордно выросло в цене

Стоимость двух порций пюре с котлетами рекордно выросла с июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

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Приготовление данного блюда в июле 2023 года обошлось россиянам в 254,5 рубля.

Подсчет стоимости производился из расчета, что для готовки понадобится 400 граммов мясного фарша, куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 миллилитров растительного масла, свежая зелень и соль.

Из этих ингредиентов больше всего подорожали яйца – на 12 копеек и картофель – на 8,4 копейки. Остальные составляющие блюда немного подешевели.