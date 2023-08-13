Диетологи назвали вредные для завтрака продукты

Для первого приема пищи не подойдут мюсли и сдобные булочки.

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Диетологи Лорен Манакер и Мэри Сабат рассказали о продуктах, которые люди часто употребляют на завтрак и тем самым совершают ошибку. В их числе – мюсли и сладкие булочки, передает ETNT.

Они объяснили это тем, что некоторые бренды мюсли в своем составе содержат даже больше сахара, чем банка газировки.

По той же причине для завтрака не подходят фруктовые йогурты, маффины и сдобные булочки. По рекомендации ВОЗ, не стоит превышать норму сахара в 12 чайных ложек в сутки для взрослого человека.