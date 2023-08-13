10 продуктов, которые нужно включить в рацион после 50 лет

После 50 лет в организме начинаются необратимые процессы старения, которые ухудшают метаболизм и обостряют хронические заболевания. Во многом на эти процессы влияет пища, которую человек употребляет. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы продлить молодость организма.

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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, после 50 лет нужно кардинально менять свое питание.

— Основными рисками после 50 лет считаются недуги, которые могут обостриться из-за плохого питания. Например, артериальная гипертония, ожирение, прогрессирование атеросклероза, — акцентировала врач.

Кроме того, повышаются риски возникновения сахарного диабета.

— Чтобы провести профилактику этих заболеваний, необходимо ограничить себя в употреблении жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров, а также угощений, в которых содержится маргарин, — заметила Соломатина.

А вот улучшат обменные процессы и омолодят организм, по словам спикера, кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками. Разбавить трапезу следует свежими фруктами, овощами и клетчаткой, пояснила спикер.