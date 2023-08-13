Как правильно выбрать арбуз и сколько его можно съесть за раз?

Сезон арбузов в самом разгаре. На московских рынках и в магазинах продаются различные сорта этой ягоды: как классические красные, так и экзотика – желтые, оранжевые, без косточек и многие другие. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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На прилавках можно найти плоды из Краснодара, Астрахани, Узбекистана, Дагестана, Таджикистан и даже Ирана. У всех из них есть отличительные особенности.

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«У иранских арбузов тоненькая корочка, небольшие косточки. Астраханские арбузы менее красные бывают, но они очень сладкие. В конце арбузного сезона привезут сорт Холодок. Отличие этого сорта в том, что он может храниться долгое время – фактически до Нового года», – рассказал представитель рынка Максим Цыбуляк.

Цена арбузов колеблется от 40 до 70 рублей за килограмм. Какой бы регион вы не выбрали, есть общие правила, чтобы понять, какой арбуз самый сладкий. Так, у него обязательно должно быть желтое пятно, сухая плодоножка. А еще говорят, что лучше выбирать арбуз-девочку.

Перед тем, как арбузы попадают на прилавки магазинов и рынков, они проходят строгий отбор в лабораториях. Для плодов обязателен товарный вид: они должны быть гладкими, блестящими и без видимых повреждений. Но самое главное – это безопасность.

«Если мы перенасыщаем почву азотными удобрениями, то здесь накапливаются нитраты. Сами по себе нитраты не опасны, опасны их производные – нитриты, которые возникают под действием ферментов уже в организме», – рассказала заведующая лабораторией ВСЭ Лариса Федяева.

Также все плоды проверяют на радионуклиды. Для этого куски арбуза загружают в специальный прибор. Затем компьютер в течение часа анализирует образцы. Специалисты предупреждают: покупать арбузы на развалах и дорогах опасно для жизни.

«У дороги оседают соли тяжелых металлов, плюс пыль, гельминтозы. Промыли хорошо, не промыли – никто не дает гарантии», – рассказала заведующий лабораторией ВСЭ Лариса Федяева.

Правильно выбранный арбуз – это кладезь витаминов и минералов. Вот только есть ложками арбуз диетологи не рекомендуют.

«С осторожностью надо употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, желчекаменной болезнью, а также тем, у кого нарушен калиевый обмен», – рассказала диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.