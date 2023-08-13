5 продуктов, которые лучше всего защищают от рака

Нутрициолог Патель: защититься от онкологии помогут зелёный чай и шоколад. Но не вместе, поэтому от такого перекуса лучше отказаться. Понятное дело, что получить рак не хочет никто, но и особенно делать для этого ничего не хочется. Поэтому тут приходят на помощь диетологи и нутрициологи, которые просто советуют скорректировать питание и добавить некоторые продукты.

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Чтобы быть здоровым и сильным, нужно придерживаться здорового образа жизни, то есть отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью, высыпаться и правильно питаться. Подробнее об этом будет в ролике, расположенном в конце материала, а сейчас главное: по словам нутрициолога Сунни Патель, нужно в рацион добавить некоторые продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от рака.

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Бобовые (то есть фасоль, нут, чечевица и другие) содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов. Вообще нужно обращать внимание на клетчатку, её полно в овощах. Она помогает микробиому кишечника, а от него зависит 80% нашей иммунной системы. Бобовые можно есть пару раз в неделю, этого хватит для положительного эффекта. Зелёный чай богат полифенолами (это такие антиоксиданты), которые защищают организм от различных заболевания. Они умеют устранять свободные радикалы, которые обычно окисляются и вызывают воспаления. Больше об антиоксидантах, кстати, можно почитать вот здесь. В оливковом масле первого холодного отжима тоже содержатся антиоксиданты, но ещё и ненасыщенные жиры. Считается, что оно может заживлять повреждения и защищать от воспалений. К тому же он нормализует работу ЖКТ и помогает при желчекаменной болезни. Тёмный шоколад тоже содержит антиоксиданты (флавоноиды), поэтому внезапно полезен. Вот только чтобы реально познакомиться с пользой шоколада, нужно выбирать тёмный, с содержанием какао-бобов не менее 70%. И есть его нужно немного, максимум пару кубиков, при этом его нельзя запивать ни чаем, ни водой, ни тем более кофе. Так он и полезнее будет, и утолит тягу к сладкому. В куркуме есть много куркумина, который тоже помогает бороться с воспалениями. А прелесть приправы в том, что вкус и аромат у неё не сильно выраженный, поэтому её можно добавлять куда угодно, есть и здороветь.

Что ещё делает куркума:

защищает от болезни Альцгеймера, рака толстой кишки и кожи;

нормализует давление и свёртываемость крови;

уменьшает количество плохого холестерина;

повышает настроение;

снижает боль при артрите.

Какие продукты вызывают рак

Чудесные продукты, перечисленные выше, снижают риск возникновения рака, но есть и те, которые, наоборот, его повышают. Это ультраобработанная еда, в которую входят:

снеки;

сладости;

газированные напитки;

хлеб, булочки и всё в таком роде;

полуфабрикаты;

фастфуд;

еда быстрого приготовления.