5 продуктов, которые лучше всего защищают от рака
Нутрициолог Патель: защититься от онкологии помогут зелёный чай и шоколад. Но не вместе, поэтому от такого перекуса лучше отказаться. Понятное дело, что получить рак не хочет никто, но и особенно делать для этого ничего не хочется. Поэтому тут приходят на помощь диетологи и нутрициологи, которые просто советуют скорректировать питание и добавить некоторые продукты.
Чтобы быть здоровым и сильным, нужно придерживаться здорового образа жизни, то есть отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью, высыпаться и правильно питаться. Подробнее об этом будет в ролике, расположенном в конце материала, а сейчас главное: по словам нутрициолога Сунни Патель, нужно в рацион добавить некоторые продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают от рака.
- Бобовые (то есть фасоль, нут, чечевица и другие) содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов. Вообще нужно обращать внимание на клетчатку, её полно в овощах. Она помогает микробиому кишечника, а от него зависит 80% нашей иммунной системы. Бобовые можно есть пару раз в неделю, этого хватит для положительного эффекта.
- Зелёный чай богат полифенолами (это такие антиоксиданты), которые защищают организм от различных заболевания. Они умеют устранять свободные радикалы, которые обычно окисляются и вызывают воспаления. Больше об антиоксидантах, кстати, можно почитать вот здесь.
- В оливковом масле первого холодного отжима тоже содержатся антиоксиданты, но ещё и ненасыщенные жиры. Считается, что оно может заживлять повреждения и защищать от воспалений. К тому же он нормализует работу ЖКТ и помогает при желчекаменной болезни.
- Тёмный шоколад тоже содержит антиоксиданты (флавоноиды), поэтому внезапно полезен. Вот только чтобы реально познакомиться с пользой шоколада, нужно выбирать тёмный, с содержанием какао-бобов не менее 70%. И есть его нужно немного, максимум пару кубиков, при этом его нельзя запивать ни чаем, ни водой, ни тем более кофе. Так он и полезнее будет, и утолит тягу к сладкому.
- В куркуме есть много куркумина, который тоже помогает бороться с воспалениями. А прелесть приправы в том, что вкус и аромат у неё не сильно выраженный, поэтому её можно добавлять куда угодно, есть и здороветь.
Что ещё делает куркума:
- защищает от болезни Альцгеймера, рака толстой кишки и кожи;
- нормализует давление и свёртываемость крови;
- уменьшает количество плохого холестерина;
- повышает настроение;
- снижает боль при артрите.
Какие продукты вызывают рак
Чудесные продукты, перечисленные выше, снижают риск возникновения рака, но есть и те, которые, наоборот, его повышают. Это ультраобработанная еда, в которую входят:
- снеки;
- сладости;
- газированные напитки;
- хлеб, булочки и всё в таком роде;
- полуфабрикаты;
- фастфуд;
- еда быстрого приготовления.
Но на возникновение рака кишечника ещё влияет и красное мясо (в большом, ну очень большом количестве), а также всё, что из него изготавливают на производстве: колбасы, сосиски, сардельки. Учёные выяснили, что каждые 50 г обработанного мяса, потребляемого на ежедневной основе, увеличивают риск развития колоректального рака на 16%.