Выбрать правильный мед помогут аромат и цвет

Считается, что покупать мед лучше всего в течение месяца после Медового спаса, который отмечают 14 августа. Именно в этот период на пасеках завершают сбор урожая. Сладкий продукт любят не только за вкус и аромат, мед — это еще и любимое народное средство для лечения простуды. Но, чтобы оно подействовало, продукт должен быть натуральным и качественным. Бороться с фальсификатом призван законопроект, предусматривающий поправки в закон о пчеловодстве.

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Сегодня мед, воск, перга, прополис называются «продукцией пчеловодства». Законопроект предлагает разделить эти понятия и ввести в закон понятие «мед». Госдума приняла этот документ в первом чтении в конце июля.

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Под медом будут понимать продукцию пчеловодства, обладающую определенными органолептическими, физико-химическими и другими показателями, позволяющими идентифицировать ее как натуральный мед. Кроме того, документ устанавливает случаи, когда мед признают фальсификатом.

Это произойдет при нарушении требований к безопасности продукции. Они включают в себя санитарно-эпидемиологические, гигиенические, ветеринарные нормы, требования к хранению и перевозке. Другими словами, под фальсификацией предлагают понимать умышленное действие, из-за которого продукция теряет свойственные ей природные качества.

Один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по агарным вопросам Владимир Кашин ранее объяснил, что, по данным Правительства, 70 процентов меда на рынке — это фальсификат. Поэтому необходимо повышать качество и безопасность продукта.

Достоверно определить качество меда без лабораторных исследований очень сложно, считают специалисты Роскачества. Однако при выборе продукта они посоветовали обратить внимание на несколько показателей:

- Натуральный мед имеет легкий приятный аромат без постороннего запаха. У меда не может быть аромата плодов. Например, малиновый мед не должен пахнуть малиной.

- У каждого сорта меда своя окраска. У цветочного — светло-желтая, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Медоносных растений не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие. Неестественный цвет меда — зеленый или розовый — указывает на то, что это мед с добавками.

- Натуральный мед всегда прозрачен. Не должно быть ни мутноватости, ни осадка.