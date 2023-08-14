Диетолог предупредил о вреде кваса для некоторых людей

Диетолог Гинзбург предупредил о вреде кваса для некоторых людей
Некоторым людям лучше отказаться от употребления кваса. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, традиционный славянский квас содержит полезные бифидо- и лактобактерии, но другие его ингредиенты способны негативно воздействовать на организм. Речь идет об органических кислотах, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.
Помимо этого, стоит учитывать, что на сегодняшний день квас зачастую готовят с большим количеством сахара, поэтому существует риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета, предупредил врач.
"Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день", – порекомендовал диетолог.
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