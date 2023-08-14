Мусака с баклажанами и кабачками: блюдо, которое разнообразит ужин

Мусака – это традиционное блюдо из баклажанов и мяса, которое преимущественно готовят на Балканах и Ближнем Востоке. Август – месяц молодых овощей, поэтому традиционную мусаку можно разнообразить при помощи кабачков.

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Это блюдо идеально подойдет для плотного семейного ужина. При этом его приготовление займет у вас не больше часа. Приготовив мусаку однажды, вы наверняка захотите еще не раз порадовать этим блюдом и себя, и домашних.

Рецепт мусаки с баклажанами и кабачками ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Баклажаны – 1-2 шт;

Кабачки – 1-2 шт;

Репчатый лук – 1 шт;

Помидоры в собственном соку – 350-400 г;

Мясной фарш – 500 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Сливочное масло – 30 г;

Мука – 1 ст. л;

Молоко – 250 мл;

Сыр – 30-40 г;

Растительное масло – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Мускатный орех – щепотка;

Приготовление

1. Баклажаны и кабачки нарежьте кружочками. Сбрызните их растительным маслом и обжаривайте на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны;

2. Лук и помидоры нарежьте маленькими кусочками. Пропустите чеснок через пресс или также мелко нарежьте его.

3. Разогрейте две ложки масла в сковороде на среднем огне. Обжаривайте лук до мягкости, пока он не подрумянится. Добавьте к луку чеснок и обжаривайте овощи еще 30 секунд.

4. Добавьте фарш в сковородку. Обжаривайте его 5 минут, помешивая.

5. Выложите к фаршу помидоры вместе с соком. Посолите, поперчите и тушите еще 10-15 минут.

6. Отправьте в форму половину баклажанов и кабачков. Сверху выложите фарш, а затем вновь выложите слой овощей.

7. Растопите сливочное масло на умеренном огне. Добавьте в сковороду просеянную муку и, часто помешивая, обжаривайте ее минуту.

8. Продолжая помешивать муку, тонкой струей влейте молоко. Варите соус до загустения, непрерывно помешивая.

9. Добавьте в соус соль, перец, мускатный орех и натертый сыр.

10. Выложите соус на овощи и отправьте мусаку в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.