Мусака с баклажанами и кабачками: блюдо, которое разнообразит ужин

Мусака с баклажанами и кабачками: простое блюдо, которое разнообразит ужин
Мусака – это традиционное блюдо из баклажанов и мяса, которое преимущественно готовят на Балканах и Ближнем Востоке. Август – месяц молодых овощей, поэтому традиционную мусаку можно разнообразить при помощи кабачков.
Это блюдо идеально подойдет для плотного семейного ужина. При этом его приготовление займет у вас не больше часа. Приготовив мусаку однажды, вы наверняка захотите еще не раз порадовать этим блюдом и себя, и домашних.
Рецепт мусаки с баклажанами и кабачками ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Баклажаны – 1-2 шт;
- Кабачки – 1-2 шт;
- Репчатый лук – 1 шт;
- Помидоры в собственном соку – 350-400 г;
- Мясной фарш – 500 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Сливочное масло – 30 г;
- Мука – 1 ст. л;
- Молоко – 250 мл;
- Сыр – 30-40 г;
- Растительное масло – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
- Мускатный орех – щепотка;
Приготовление
1. Баклажаны и кабачки нарежьте кружочками. Сбрызните их растительным маслом и обжаривайте на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны;
2. Лук и помидоры нарежьте маленькими кусочками. Пропустите чеснок через пресс или также мелко нарежьте его.
3. Разогрейте две ложки масла в сковороде на среднем огне. Обжаривайте лук до мягкости, пока он не подрумянится. Добавьте к луку чеснок и обжаривайте овощи еще 30 секунд.
4. Добавьте фарш в сковородку. Обжаривайте его 5 минут, помешивая.
5. Выложите к фаршу помидоры вместе с соком. Посолите, поперчите и тушите еще 10-15 минут.
6. Отправьте в форму половину баклажанов и кабачков. Сверху выложите фарш, а затем вновь выложите слой овощей.
7. Растопите сливочное масло на умеренном огне. Добавьте в сковороду просеянную муку и, часто помешивая, обжаривайте ее минуту.
8. Продолжая помешивать муку, тонкой струей влейте молоко. Варите соус до загустения, непрерывно помешивая.
9. Добавьте в соус соль, перец, мускатный орех и натертый сыр.
10. Выложите соус на овощи и отправьте мусаку в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
Ужин готов! Приятного аппетита!