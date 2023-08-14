Врач рассказал о блюде, которое не стоит есть на завтрак

Состоящий из йогурта и цитрусовых завтрак может вызывать дискомфорт в желудке. Об этом изданию Express рассказал врач Аббас Канани.

© Unsplash

По словам специалиста, кисломолочный продукт с кусочками фруктов принято считать легким и полезным блюдом, которое идеально подходит для первого приема пищи. На самом деле тот же апельсин в силу своей кислотности негативно сказывается на желудке, а при смешении с йогуртом этот эффект усиливается.

Врач обратил внимание, что после подобного завтрака людей иногда беспокоят вздутие и дискомфортные ощущения в области живота. В этой связи эксперт порекомендовал следить за тем, как организм реагирует на те или иные продукты.