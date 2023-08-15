Россиянам назвали способ правильно выбрать подсолнечное масло

Диетолог Алексей Кабанов призвал использовать нерафинированное (неочищенное) подсолнечное масло для приготовления салатов. Преимущества этого масла заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» перечислил «Ленте.ру».

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Благодаря растительным маслам организм получает полиненасыщенные жирные кислоты, говорит Кабанов, но без повышения уровня «плохого» холестерина. Регулярное употребление растительных масел значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, атеросклероза. К тому же растительное масло уменьшает количество сахара в крови, добавил диетолог.

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Выбор рафинированного или нерафинированного масла зависит от способов приготовления, продолжает собеседник «Ленты.ру». В нерафинированном масле сохраняется больше полезных элементов. Его следует использовать при приготовлении салатов, употреблять в чистом виде, но жарить на нем нежелательно, предупреждает Кабанов.

Все дело в нагревании, точка дымления у нерафинированного масла — на уровне 100-160 градусов. Так что нормально пожарить точно не получиться. Масло просто быстро задымит и выкипит Алексей Кабанов

Рафинированное растительное масло нагревают при очищении, поэтому и точка дымления у него выше — более 200 градусов, объяснил диетолог. На нем можно спокойно жарить, дымить не будет. Масло сохранит приятный вкус продукта.

По словам Кабанова, пользы от рафинированного масла не меньше, но в салат его лучше не добавлять. Вкус у него не такой насыщенный, как у нерафинированного, и консистенция более жидкая.

Нерафинированное масло лучше употреблять в небольшом количестве в чистом виде. Рафинированное оставляем только для жарки, это фактически его главное предназначение Алексей Кабанов

После вскрытия упаковки оба вида масла необходимо нужно хранить в холодильнике, заключил диетолог.