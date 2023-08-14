Нутрициолог Мансурова заявила, что чай с молоком повышает работоспособность

В молоке содержатся полезные микроэлементы, которые помогают наладить работу внутренних органов. Помимо мягкого вкуса, который молоко придает напитку, такой чай позволит стабилизировать нервную систему и повысит работоспособность за счет приведения организма в тонус. Кроме того, польза чая с молоком заключается в его способности ускорять обмен веществ и мочегонном эффекте.

Если добавить молоко в зеленый чай, можно добиться антиоксидантного эффекта. Однако не следует употреблять этот напиток пациентам с болезнями мочевыводящих путей, ЖКТ и почек, а также людям, страдающим от дефицита железа и микроэлементов. Врач также посоветовала выпивать не более 700 миллилитров чая с молоком в день. Еще один вид любимого россиянами напитка – чай с сахаром. Он тоже способен поднять работоспособность, правда, эффект будет более кратковременным за счет быстрого поступления энергии в мозг. А вот расслабиться поможет чай с мятой. Его можно пить при простуде, головных болях и повышенном давлении, сообщает «АиФ». Ранее «ФедералПресс» писал, что врач назвала 4 группы людей, подверженных диабету. Фото: unsplash.com