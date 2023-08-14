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Рецепт грибного супа из шампиньонов

Грибной суп из шампиньонов – это простой и вкусный суп, который можно приготовить в домашних условиях. Он готовится из свежих шампиньонов, картофеля, моркови, лука, зелени и специй. Грибной суп из шампиньонов – это отличный вариант для семейного обеда или ужина.

Рецепт грибного супа из шампиньонов
© Unsplash

Ингредиенты

  • 300 г свежих шампиньонов
  • 2 средних картофелины
  • 1 большая морковь
  • 1 средний лук
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Зелень по вкусу (петрушка, укроп)
  • Соль и перец – по вкусу
  • 1 литр бульона (мясного или овощного)

Приготовление

  • Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Грибы промойте и нарежьте ломтиками.
  • В кастрюле разогрейте немного масла и обжаривайте лук и морковь до мягкости.
  • Добавьте к ним нарезанный картофель и продолжайте готовить, помешивая, около 5 минут.
  • Добавьте грибы в кастрюлю и обжаривайте все вместе еще 5-7 минут.
  • Залейте овощи и грибы готовым бульоном. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
  • В конце добавьте мелко нарезанную зелень и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.