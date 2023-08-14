Рецепт грибного супа из шампиньонов
Грибной суп из шампиньонов – это простой и вкусный суп, который можно приготовить в домашних условиях. Он готовится из свежих шампиньонов, картофеля, моркови, лука, зелени и специй. Грибной суп из шампиньонов – это отличный вариант для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
- 300 г свежих шампиньонов
- 2 средних картофелины
- 1 большая морковь
- 1 средний лук
- 2-3 зубчика чеснока
- Зелень по вкусу (петрушка, укроп)
- Соль и перец – по вкусу
- 1 литр бульона (мясного или овощного)
Приготовление
- Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Грибы промойте и нарежьте ломтиками.
- В кастрюле разогрейте немного масла и обжаривайте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте к ним нарезанный картофель и продолжайте готовить, помешивая, около 5 минут.
- Добавьте грибы в кастрюлю и обжаривайте все вместе еще 5-7 минут.
- Залейте овощи и грибы готовым бульоном. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
- В конце добавьте мелко нарезанную зелень и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу.